Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии, в результате которого, по последним данным, погибли 288 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Папа Франциск был глубоко опечален известием о гибели множества людей, вызванной крушением поездов в штате Одиша, и заверяет всех, кого затронула эта трагедия, в своей духовной близости. Вверяя души усопших милосердию Всемогущего, он выражает искренние соболезнования тем, кто скорбит об их утрате, — говорится в телеграмме.

Президент России Владимир Путин также направил соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша премьеру Индии Нарендре Моди.

Фото: скриншот видео

Напомним, при столкновении поездов на востоке Индии погибло 288 человек, пострадали — больше 900. Авария с участием пассажирского и товарного поездов произошла в штате Одиша недалеко от станции «Баханага» в окрестностях города Баласор. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым и упал на противоположный путь — с рельсов сошли от 10 до 12 вагонов.

Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще три-четыре вагона. В настоящее время спасательная операция, в которой участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, продолжается.

Предварительной причиной масштабной железнодорожной катастрофы называется сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин