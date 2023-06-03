Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за трагедии с участием трех поездов

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша премьеру Индии Нарендре Моди, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша (Орисса). Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — говорится в телеграмме.

Фото: скриншот видео

Напомним, при столкновении поездов на востоке Индии погибло 288 человек, пострадали — больше 900.

Уточняется, что авария с участием пассажирского и товарного поездов произошла в штате Одиша недалеко от станции «Баханага» в окрестностях города Баласор. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым и упал на противоположный путь — с рельсов сошли от 10 до 12 вагонов.

Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще три-четыре вагона. В настоящее время спасательная операция, в которой участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, продолжается.

Предварительной причиной масштабной железнодорожной катастрофы называется сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда.

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Максим Кокунин