СМИ: в Индии при столкновении трех поездов погибли 288 человек

Фото: скриншот видео

При столкновении поездов на востоке Индии погибло 288 человек, пострадали — больше 900. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Уточняется, что авария с участием пассажирского и товарного поездов произошла в штате Одиша недалеко от станции «Баханага» в окрестностях города Баласор. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым и упал на противоположный путь — с рельсов сошли от 10 до 12 вагонов.

Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще три-четыре вагона. В настоящее время спасательная операция, в которой участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, продолжается.

Предварительной причиной масштабной железнодорожной катастрофы является сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда.

Напомним, в начале марта в Греции рядом с городом Лариса столкнулись два поезда: грузовой и пассажирский. Число жертв достигло 29, ранены 85 человек.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин