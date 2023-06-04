Сегодня в Казани до +22 и кратковременный дождь

В воскресенье, 4 июня, в Казани ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем воздух в Казани прогреется до +20—22 градусов. В целом по республике ожидается от +18 до +23°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами до 6—11 м/с, утром и днем местами до 15—20 м/с.

Напомним, вчера сообщалось, что до конца текущей недели в Татарстане ожидается теплая неустойчивая погода. Изначально предполагалось, что в воскресенье на территории региона вновь пройдут дожди, а воздух прогреется до +19—24°C.



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Максим Кокунин