В Татарстане на выходных прогнозируют тепло и грозовые дожди

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца этой недели в Татарстане ожидается теплая неустойчивая погода, местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 2 июня, ночью существенных осадков не будет, температура воздуха составит +9..+14°. Днем местами пройдет кратковременный дождь, ожидаются грозы и сильный ветер, температуры будут повышаться до +21..+26°, на востоке Татарстана до +29°.

В субботу, 3 июня, местами тоже пройдут грозовые дожди. Температура ночью составит +11..+16°, днем +23..+28°.

В воскресенье, 4 июня, ночью сохранится небольшая вероятность осадков, температура составит +11..+16°. Днем ожидаются дожди различной интенсивности, грозы и порывистый ветер, воздух прогреется до +19..+24°, на востоке до +29°.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 5 и 6 июня, вероятность осадков будет небольшой. Температурный фон понизится и составит ночью +5..+11°, днем +20..+26°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня днем температуры в полдень составили от +17° на западе республики до +26° на востоке, существенных осадков не ожидалось.

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Маргарита Головатенко