Капремонт объектов первичного звена здравоохранения Татарстана выполнен на 57%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в сфере здравоохранения Татарстана в рамках трех программ обновляются 118 объектов первичного звена и 31 стационар (149 объектов). По первым объем работ выполнен на 57%. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, на текущей неделе завершены работы в фельдшерско-акушерских пунктах Лениногорского (1), Тюлячинского (2), Мензелинского (2) и Заинского (7) районов.

Кроме того, на 49% выполнены работы по ремонту стационарных учреждений. На этой неделе завершены работы по лечебному корпусу Нижнекамской центральной районной больницы.

Напомним, в мае «Реальное время» писало, что в Татарстане проведут капитальный ремонт шести медицинских объектов на общую сумму в 508,9 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Завершить обновление учреждений планируется до 1 декабря текущего года.



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Максим Кокунин