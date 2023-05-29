До 1 декабря в Татарстане капитально отремонтируют шесть медицинских объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане проведут капитальный ремонт шести медицинских объектов на общую сумму в 508,9 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Завершить обновление учреждений планируется до 1 декабря текущего года.

Стоит отметить, что самым дорогостоящим объектом, чья стоимость превышает сотни миллионов рублей, стал второй лечебный корпус Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы — 335 млн рублей.

Согласно проектной документации, в здании проведут новые системы вентиляции, отопления и канализации, а также установят лифты, камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Кроме того, подрядчику предстоит самостоятельно приобрести всю необходимую мебель и оборудование.

Также в перечень объектов вошли:

поликлиника Мамадышской ЦРБ — 16,1 млн рублей;

хирургическое отделение Мамадышской ЦРБ — 45,8 млн рублей;

Центр психолого-педагогической помощи в Зеленодольске — 10 млн рублей;

здания стационарных отделений № 1, 2, 3 Казанского клинического наркологического диспансера — 92,7 млн рублей;

Буинское медицинское училище — 9,1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 20 мая сообщалось, что ремонт стационарных медучреждений в Татарстане выполнен на 45%. Всего в настоящий момент работы ведутся на 26 объектах.

В этом году в сфере здравоохранения реализуются три программы, по которым обновляются 118 объектов первичного звена и 31 стационар (149 объектов).

По объектам первичного звена объем работ выполнен на 46%. На текущей неделе завершены работы в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) Тетюшского района. Всего завершены работы на 20 объектах: в Арском (1), Агрызском (3), Буинском (2), Сабинском (2), Мамадышском (1), Апастовском (7), Сармановском (3) районах.

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Максим Кокунин