В Татарстане зарегистрированы уже 26 происшествий на воде, в которых погибли 12 человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане зарегистрированы уже 26 происшествий на воде, в которых погибли 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов в ходе традиционного совещания в Доме правительства РТ.

Он поручил обеспечить на пляжах безопасное купание и отдых в специально приспособленных для этого местах. По его словам, важно усилить профилактическую работу среди населения по вопросам безопасности на водоемах.

Как отметил глава республики, на сегодняшний день из 53 задекларированных пляжей свою работу начали 26.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Список муниципальных пляжей:

Казань, пляж «Озеро Комсомольское»;

Казань, пляж «Озеро Большое Лебяжье»;

Казань, пляж «Нижнее Заречье»;

Казань, пляж «Озеро Глубокое»;

Набережные Челны, городской пляж;

Набережные Челны, пляж «Су анасы»;

Нижнекамский район, н. п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;

Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;

Заинск, городской пляж «Заинск-2»;

Кукморский район, д. Киндер Куль, левый берег р. Оштормы;

Чистополь, пляж на городской набережной;

Альметьевск, пляж городского озера;

Лениногорск, пляж «Озеро Нижнее»;

Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;

Нурлат, пляж в парке на р. Кондурче;

Ютазинский МР, пляж н. п. Абсалямова;

Лаишево, пляж «Камское море»;

пгт. Рыбная Слобода, р. Кама;

г. Тетюши, р. Волга.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Список баз отдыха и санаториев:

Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;

Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;

Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;

Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;

Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;

Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;

Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».

В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. Ознакомиться со списком можно в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин