В Казани утвердили список пляжей на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии города.

Всего в список вошли восемь объектов:

пляж «Локомотив» у Портовой дамбы на Волге;

пляж «Нижнее Заречье» у Зареченской дамбы на Казанке;

пляж «Озеро Глубокое» в Кировском районе;

пляж «Комсомольский» в Дербышках;

организованное место отдыха «Озеро Изумрудное» в Юдино;

организованное место отдыха «Озеро Большое Лебяжье» в Кировском районе;

организованное место отдыха «Озеро Малое Лебяжье»;

организованное место отдыха «Парк Победы» в Ново-Савиновском районе.

Кроме того, необходимо заключить контракты с организациями по содержанию и обеспечению работы спасательных и медицинских пунктов на объектах. Также поручено провести водолазное обследование дна пляжей и мест отдыха, а также обеспечить анализы воды и почвы перед открытием пляжей.

С 1 июня по 1 сентября на указанных объектах необходимо организовать спасательные посты. Ежедневно с 09.00 до 20.00 должны дежурить спасатели. О правилах безопасного поведения на воде и ограничениях при купании на водных объектах Казани население должно быть проинформировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Советском районе Казани на благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам, планируют выделить 1,1 млн рублей. В списке 16 водоемов и рек, в том числе Казанка.



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Максим Кокунин