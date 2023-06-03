Рустам Минниханов: «Мы должны обеспечить хороший, качественный и безопасный отдых детей»

В Татарстане 1 июня был дан старт детской летней оздоровительной кампании. Планируется, что всего отдохнут более 168 тысяч детей, в регионе будут работать более 1,5 тысячи летних оздоровительных лагерей. В связи с этим раис республики Рустам Минниханов поручил организовать все мероприятия на должном уровне, в том числе обеспечить содержательную программу с воспитательной компонентой. Об этом сообщает его пресс-служба.

Как рассказал Минниханов, в республике в целом будут работать 128 загородных летних лагерей, четыре оздоровительных лагеря на побережье Черного моря, 46 палаточных лагерей, 1 345 пришкольных детских лагерей.

По его словам, на сегодняшний день 1 303 детских лагеря уже приняли детей — это более 73 тысяч человек. Он отметил, что в оздоровительном лагере в Набережных Челнах отдыхают 139 подростков из Лисичанска.

Особое внимание глава республики поручил уделить обеспечению безопасности летнего отдыха, в том числе безопасных перевозок. То же самое касается и обеспечения качественного питания в оздоровительных лагерях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом месяце министр по делам молодежи республики Ринат Садыков уже рассказывал, что бюджет оздоровительной кампании в Татарстане вырос на 330 миллионов и превысил 2 миллиарда рублей.

— Бюджет оздоровительной кампании у нас значительно вырос. По сравнению с прошлым годом он вырос на 330 миллионов рублей и в этом году составил 2 миллиарда 118 миллионов. Достаточно серьезный рост, на 19% от суммы прошлого, — сообщал он.

Садыков объяснял, что это в первую очередь связано «с индексацией по продуктам и услугам». Из местных бюджетов выделят 10 млн рублей. Почти 29 млн рублей ежегодно выделяется на работу ЧОПов в муниципальных и республиканских лагерях.



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Максим Кокунин