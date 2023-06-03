Большинство казанцев готовы покупать автомобили по параллельному импорту

Казанцы назвали условия, при которых готовы покупать автомобили по параллельному импорту. В целом среди жителей столицы Татарстана большинство заявляет о готовности покупки авто, которые ввезли без согласия производителя. По данным «Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI)» и «Автотеки», защищать машины из-за рубежа горожане планируют страховым полисом, который полностью заменит гарантию официального автопроизводителя.



Так, 77% готовы покупать автомобили по параллельному импорту.

Из них каждый третий (34%) решится на это после проверки истории машины до ввоза в Россию, а чаще всего на это обращают внимание молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%). Каждый пятый (21%) участник опроса готов на покупку только при наличии гарантии от производителя, а в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%).

Не собираются покупать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго, 23% опрошенных автолюбителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такое положение дел объясняется страхом перед проблемами с юридическим оформлением авто (57%). Еще 51% опасается, что продавец скроет технические неисправности мотора, трансмиссии или электроники. Препятствием для водителей оказалась в том числе и возможная недобросовестность продавца (35%). В пятерку страхов вошли завышенная цена из-за сложной логистики (31%) и участие авто в аварийных аукционах (18%).

Ежемесячно в Россию поступает порядка 40 тысяч автомобилей с пробегом, каждый десятый в своей истории имеет аварийный аукцион, сообщает Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса «Автотека».

Интересно, что каждый второй казанец (49%) считает, что для защиты автомобиля, который ввезен по параллельному импорту, необходим специальный страховой полис.

Каждый пятый (23%) считает, что стоимость такой защиты должна быть сопоставима с ОСАГО. 15% приобрел бы полис, если его стоимость будет меньше каско на 20%, а еще 11% хотят получить дополнительную скидку на оформление других страховок.

В России за год рынок новых автомобилей просел на 60%. Поставки машин зарубежного производства резко прекратились прошлой весной. Ранее дилерская сеть в стране была рассчитана на продажу почти 3 млн единиц автомобилей в год — в итоге по всей стране было продано лишь 650 тысяч авто, рассказал в ходе онлайн-конференции «Реального времени» председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.



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Илина Хакимова