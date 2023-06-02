Помидоры в Татарстане подешевели за неделю почти на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю с 22 по 29 мая подешевел целый набор продуктов. Анализ стоимости продуктов провели специалисты Татарстанстата.

Так, лидером падения цен за неделю стали помидоры. За семь дней они упали в цене на 11,44%, до 141,29 рублей. На втором месте — огурцы, которые подешевели на 6,13%. Теперь они стоят в пределах 105 рублей за кг. Также в тройку лидеров по снижению цен попал репчатый лук. За неделю его стоимость снизилась на 4,82%, до 67,28 руб. за кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в список подешевевших товаров вошли:

яйца куриные — 3,82%, до 67,69 руб. за 10шт.;

бананы — 2,82%, до 120,98 руб. за кг.;

крупа гречневая — 2,39%, до 61,04 руб. за кг.;

молоко питьевое — 2,09%, до 82,15 руб. 2,5—3,2% жирности, л.;

мясные консервы для детского питания — 1,98%, до 940,38 руб. за кг.

Отметим, что за неделю в республике подорожали мясо, сахар и сосиски. Полный список можно посмотреть в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов