В Татарстане за неделю подорожали мясо, сахар и сосиски

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю с 22 по 29 мая подорожали некоторые продукты питания, согласно данным Татарстанстата.

Незначительно подорожало мясо: говядина (кроме бескостного мяса) — на 0,71%, до 481,77 руб./кг, баранина (кроме бескостного мяса) — на 1,21% до 596,23 руб./кг, куры (кроме окорочков) — на 3,64%, до 169,98 руб./кг, а также неразделанная мороженая рыба — на 0,25%, до 210,36 руб./кг.

Сахар вырос в цене на 2,77%, до 61,86 руб./кг;

Сосиски и сардельки — на 1,55%, до 383,95 руб./кг;

Мука пшеничная — на 0,36%, до 40,76 руб./кг;

Яблоки — на 0,79%, до 94,18 руб./кг;

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,23%, до 77,70 руб. за кг;

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Масло сливочное и маргарин подорожали на 0,37% и 0,52% соответственно — то есть до 641,56 руб./кг и 115,40 руб./кг;



Консервы для детского питания овощные и фруктово-ягодные — на 0,52% и 1,51% соответственно, до 632,66 руб./кг и 477,78 руб./кг.

За неделю в Татарстане заметнее всего подорожали овощи, которые входят в так называемый борщевой набор. Белокочанная капуста вновь стала лидером по росту цен, подорожав на 14% — до 54,49 рубля за килограмм. Цена на морковь выросла на 3,74%, до 49,07 рубля, на столовую свеклу — на 6,18, до 38,03 рубля. Картофель подорожал до 28,89 рубля за килограмм — на 2,11%.

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Маргарита Головатенко