В мае выдачи ипотеки в России составили рекордные 590 млрд рублей

В мае банки выдали по ипотеке рекордные 590 млрд рублей, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года, сообщает ВТБ. Кроме того, нынешний результат на 36% превысил итоги мая рекордного 2021 года.

В Татарстане сделок по ипотеке совершили на 18,6 млрд рублей.

Наибольшую активность традиционно проявляют заемщики, проживающие в Москве и области: в этом регионе в январе — мае ВТБ провел почти 17 тысяч сделок на 148,5 млрд рублей. На втором месте Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где ипотеку общим объемом 38 млрд рублей получили более 5,8 тыс. клиентов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отмечается, что на фоне ухода от «околонулевых программ» спрос заемщиков смещается в сторону вторичного жилья. Если в начале года в рамках стандартных программ, по которым клиенты приобретают в основном готовое жилье, ВТБ проводил порядка 48% сделок, то к маю этот показатель вырос до 60%.

Одновременно происходит снижение среднего размера жилищного кредита: с начала года среди заемщиков банка он сократился почти на 8%, до 4,9 млн рублей.

Для банка май тоже оказался рекордным: в этот месяц банк оформил около 21,5 тысячи жилищных кредитов более чем на 106,5 млрд рублей. А по подсчетам пяти месяцев года порядка 85 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период прошлого года и на 6% — 2021 года.

В 2023 году количество сделок, совершенных в рамках «семейной ипотеки», возросло на 5% — на начало года их состоялось более 19 тысяч. Чаще всего за семейной ипотекой обращаются мужчины, чей средний возраст составляет 36 лет. На них приходится 54% от общего числа льготных кредитов за май.



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Илина Хакимова