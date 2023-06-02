В Зеленодольске водитель легковушки сбил 11-летнего велосипедиста

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня вечером на улице Ленина в Зеленодольске 42-летний водитель легковушки сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом «Реальному времени» рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Выяснилось, что водитель легковушки, выезжая из жилой зоны, не предоставил преимущество велосипедисту. Он был привлечен к административной ответственности по ст. 12.28 ч. 1 КоАП РФ («Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах»).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад в Казани на улице Беломорской сбили 12-летнюю девочку. После ДТП ребенка оперативно доставили в ДРКБ. У пострадавшей диагностировали перелом правой ноги.

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Айрат Назипов