На улице Беломорской в Казани сбили 12-летнюю девочку — ее доставили в ДРКБ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на улице Беломорской сбили 12-летнюю девочку. Об этом «Реальному времени» рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Казани.

Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии девочку оперативно доставили в ДРКБ. По предварительным данным, у нее диагностировали перелом правой ноги.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад на улице Губкина сбили шестилетнего мальчика. Ребенок резко выехал на самокате на проезжую часть. Его также доставили в больницу.

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Айрат Назипов