На улице Беломорской в Казани сбили 12-летнюю девочку — ее доставили в ДРКБ
В Казани на улице Беломорской сбили 12-летнюю девочку. Об этом «Реальному времени» рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Казани.
Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии девочку оперативно доставили в ДРКБ. По предварительным данным, у нее диагностировали перелом правой ноги.
Неделю назад на улице Губкина сбили шестилетнего мальчика. Ребенок резко выехал на самокате на проезжую часть. Его также доставили в больницу.
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