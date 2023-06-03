Треть россиян откладывает рабочие задачи на потом из-за стресса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый третий россиянин признался, что откладывает решение рабочих задач на потом из-за стресса. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что чаще всего такое поведение свойственно молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (35% респондентов). Меньше всего склонны откладывать дела из-за переживаний сотрудники в возрасте старше 61 года — 47% респондентов из этой категории ответили, что не прокрастинируют.

Фото: pixabay.com

— В последние годы растет осознанность в отношении принципов work-life balance. И работодатели, и сотрудники перестают пренебрегать достижением гармонии между работой и жизнью. По результатам опроса «Авито Работы» о ключевых целях россиян на 2023 год, финансовые стремления разделили первое место с планами относительно здоровья (по 51%). Такая тенденция позволит снизить риски профессионального выгорания и спада продуктивности, а также сподвигнет работодателей вкладывать больше ресурсов в меры поддержки сотрудников, — отметил управляющий директор сервиса Артем Кумпель.

Почти треть казанцев (26%) заявили, что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. Еще 63% опрошенных казанцев считают, что возможность снимать стресс на рабочем месте благоприятно повлияла бы на эффективность выполнения задач.

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Елизавета Пуншева