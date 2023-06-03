Сегодня в Казани до +26 и облачно

В субботу, 3 июня, в Казани ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем воздух в Казани прогреется до +24..+26 градусов. В целом по республике ожидается от +23 до +28 °С.

Фото: realnoevremya.ru

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный втер с переходом на юго-западный, порывами 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 15—20 м/с, локально до 24 м/с.



Напомним, вчера сообщалось, что до конца текущей недели в Татарстане ожидается теплая неустойчивая погода. Так, сегодня днем местами может пройти кратковременный дождь, а температуры воздуха будут повышаться до +21..+26 °C. В субботу местами также ожидаются осадки и до +23..+28 °C. В воскресенье на территории региона вновь пройдут дожди, а воздух прогреется до +19..+24 °C.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева