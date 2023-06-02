В Татарстане будут судить 11 человек за мошенничество с социальными выплатами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сразу 11 человек предстанут перед судом в Татарстане по обвинению в мошенничестве. Как считают следователи, фигуранты уголовного дела незаконно оформляли себе инвалидность.

— По версии следствия, в 2016—2022 годах обвиняемые за незаконные денежные вознаграждения оформляли себе инвалидности третьей группы с получением соответствующих документов и с 2016 года до последнего времени, на основании незаконно полученных инвалидностей, получали страховые пенсии и ежемесячные денежные выплаты, — рассказал старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

В результате их действий Пенсионному фонду Татарстана и Республиканскому центру материальной помощи был причинен ущерб на сумму более 5,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В феврале прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях с пенсионными выплатами на 7,2 млн рублей в отношении 20 местных жителей в возрасте от 35 до 68 лет.

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Айрат Назипов