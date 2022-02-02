В Татарстане осудят мошенников, обманом получивших пенсионные выплаты на 7,2 млн рублей

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях с пенсионными выплатами на 7,2 млн рублей в отношении 20 местных жителей в возрасте от 35 до 68 лет. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 5 ст. 33, ч. 1 и 3 ст. 159.2 УК РФ (посредничество в мошенничестве при получении выплат).

По версии следствия, с декабря 2012 года по апрель 2020 года фигуранты и неустановленные лица представляли через посредника в территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ документы с ложными сведениями о состоянии здоровья и статусе инвалида. В итоге они получали пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты. Ущерб государству составил более 7,2 млн рублей.

В отношении посредника избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, остальные соучастники находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: Максим Платонов

Дарья Акимова