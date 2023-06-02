В Татарстане за неделю вновь подорожали продукты из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю с 22 по 29 мая подорожали овощи, которые входят в так называемый борщевой набор. Такие данные приводит Татарстанстат.



Белокочанная капуста вновь стала лидером по росту цен, подорожав на 14% — до 54,49 рубля за килограмм.

Цена на морковь выросла на 3,74%, до 49,07 рубля, на столовую свеклу — на 6,18, до 38,03 рубля. Картофель подорожал до 28,89 рубля за килограмм — на 2,11%.

Единственный овощ из «борщевого набора», на который цена снизилась, — репчатый лук, он подешевел на 4,82%, до 67,28 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 15 по 22 мая в Татарстане капуста подорожала на 52,26%, до 48,22 рубля за один килограмм. На 10,54% выросла средняя цена моркови, до 47,32 руб./кг. Столовая свекла подорожала на 6,57%, до 35,85 руб./кг.



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Маргарита Головатенко