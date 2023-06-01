Новости общества

06:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метро

14:25, 01.06.2023 2
В Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метро
Фото: сборник электронных документов мэрии

Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова».

Документ состоит из четырех частей: первые две — это проект планировки территории и положение о размещении участка метро с перечнем координат. Еще две оставшиеся — части проекта межевания территории — графическая и текстовая.

Проект межевания разработан на основании проекта планировки и кадастрового плана территории. Общая площадь в границах проекта межевания составляет 57,2016 га.

В конце апреля на второй ветке метрополитена Казани завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Зилант» до станции «Академическая». Строительство идет по графику.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    строят во всю всеразрыли и что без проекта эточто??
    Ответить
    Анонимно 02 июн
    с чего такие глупые выводы делаете?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также