В Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метро
Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова».
Документ состоит из четырех частей: первые две — это проект планировки территории и положение о размещении участка метро с перечнем координат. Еще две оставшиеся — части проекта межевания территории — графическая и текстовая.
Проект межевания разработан на основании проекта планировки и кадастрового плана территории. Общая площадь в границах проекта межевания составляет 57,2016 га.
В конце апреля на второй ветке метрополитена Казани завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Зилант» до станции «Академическая». Строительство идет по графику.
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