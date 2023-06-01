В Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метро

Фото: сборник электронных документов мэрии

Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова».



Документ состоит из четырех частей: первые две — это проект планировки территории и положение о размещении участка метро с перечнем координат. Еще две оставшиеся — части проекта межевания территории — графическая и текстовая.

Проект межевания разработан на основании проекта планировки и кадастрового плана территории. Общая площадь в границах проекта межевания составляет 57,2016 га.



В конце апреля на второй ветке метрополитена Казани завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Зилант» до станции «Академическая». Строительство идет по графику.



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Маргарита Головатенко