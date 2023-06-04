Главное о коронавирусе за неделю: ущерб российской экономике в 1,6 трлн, снятие запрета на посещение лагерей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 29 мая по 4 июня 2023 года.

Продление режима повышенной готовности из-за коронавируса

По последним официальным данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 205 886 случаев COVID-19. Вылечились от него в общей сложности 203 525 пациентов, умерли — 2 010 человек.

Согласно последним данным оперштаба, в России с начала пандемии зарегистрировали 22 929 149 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от него 22 361 277 человек. Умерли 399 057 россиян.

Российская экономика из-за коронавируса потерпела ущерб в 1,6 триллиона рублей, сообщается в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в прошлом году. Отмечается, что экономические потери государства от коронавируса могли быть существенно выше. Но снизить ущерб удалось благодаря принятым мерам.

В России сняли официальный запрет на посещение родителями детских лагерей, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом продолжают действовать требования санитарных правил. На прошлой неделе сообщалось, что после жалоб родителей на запрет посещать детей в лагерях глава думского Комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился в федеральную службу с предложением снять такое ограничение.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Ямало-Ненецком автономном округе вакцинацией от коронавируса охвачено более 90% взрослого населения, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения. С начала года показатель увеличился на 1,6%.

В Рязанской области со 2 июня отменили режим повышенной готовности, введенный из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.

В Омской области до конца августа продлили срок действия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. По данным омского управления Роспотребнадзора, сегодняшняя эпидемиологическая обстановка соответствует межсезонному уровню заболеваемости. За последнюю неделю выявлено 114 случаев заболевания.

Число летальных исходов в мире снизилось на 39%

С 1 по 28 мая в мире коронавирусом заразились около 2 миллионов человек, умерли 12,5 тысячи. По сравнению с предыдущими 28 днями число летальных исходов снизилось на 39%, количество случаев инфицирования уменьшилось на 30%, сообщила ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разрабатываемый сейчас договор по предотвращению пандемий не приведет к уступке государствами ВОЗ прав в принятии решений в этой сфере. Он добавил, что договор разрабатывается «для государств-членов» и он будет осуществляться «в соответствии с их собственными законами».

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Елизавета Пуншева