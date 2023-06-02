В Татарстане объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, грозы и град

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня на территории Татарстана ожидаются грозы, ливневые дожди и град. В связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение.

Так, с 16.00 2 июня и до 9.00 3 июня в регионе произойдет резкое ухудшение погодных условий. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а локально — и до 24 м/с.

Напомним, вчера сообщалось, что до конца текущей недели в Татарстане ожидается теплая неустойчивая погода. Так, сегодня днем местами может пройти кратковременный дождь, а температуры воздуха будут повышаться до +21..+26°C. В субботу местами также ожидаются осадки и до +23..+28 °C. В воскресенье на территории региона вновь пройдут дожди, а воздух прогреется до +19..+24°C.

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Максим Кокунин