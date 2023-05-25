В Татарстане вновь подорожали овощи из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 15 по 22 мая в Татарстане зафиксировали рост средних цен на пять овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожали свежая белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, столовая свекла и картофель.



Лидером по росту средних цен стала капуста. Она подорожала на 52,26%, до 48,22 рубля за один килограмм.

На 10,54% выросла средняя цена моркови, до 47,32 руб./кг. Столовая свекла подорожала на 6,57%, до 35,85 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Средняя цена лука в республике увеличилась на 5,58%, до 70,77 рубля за килограмм. Картофель после снижения ценника на 0,84% подорожал с 15 по 22 мая на 3%, до 28,3 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, свежая белокочанная капуста была лидером по росту цен и за период с 10 по 15 мая — она подорожала на 18,16%. Средняя стоимость моркови за это время увеличилась на 3,93%, лука — на 3,77%, столовой свеклы — на 2,4%.

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Татьяна Демина