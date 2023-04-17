Жертвами финансовой пирамиды Frendex стали жители 10 регионов России

В МВД заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды, которая действовала с мая 2020 года по август 2021 года. Как стало известно «Реальному времени», речь идет о Frendex.

— Предварительно установлено, что злоумышленники привлекали вкладчиков к участию в якобы высокодоходной финансовой деятельности на базе созданной ими платформы. В действительности структура действовала по принципу инвестиционной пирамиды, где доход всех участников складывался за счет постоянного привлечения денежных средств новых вкладчиков, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По сведениям полицейских, потерпевшими признали жителей республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. У них украли свыше 200 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, проект Frendex с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов. 9 августа 2021 года основатель проекта Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег до октября 2021-го. В 2022 году статус потерпевших в деле о мошенничестве получили 334 обманутых «инвестора» из Татарстана.

В марте «Реальное время» писало, что список обвиняемых и арестованных по делу пирамиды Frendex пополнили еще четыре человека. Троих водворили в СИЗО, четвертую — объявили в международный розыск. Подробности можно прочитать в большом материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов