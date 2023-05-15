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Россия планирует повысить ввозные пошлины по части позиций для защиты локального производства

19:59, 15.05.2023
Россия планирует повысить ввозные пошлины по части позиций для защиты локального производства
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия планирует повысить пошлины по ряду позиций для обеспечения тарифной защиты локальных производителей готовой продукции, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

— Сейчас мы отошли от практики «пакетного» принятия решений об обнулении пошлин и движемся в сторону повышения таможенного тарифа, что позволит предоставить нашим производителям продукции высокого передела максимальную тарифную защиту по тем категориям, где освоено собственное производство, — сказал он в интервью ТАСС.

Он напомнил, что временное обнуление ввозных таможенных пошлин в марте 2022 года позволило насытить российский рынок продукцией и сдержать рост цен. В апреле 2023-го президент России Владимир Путин заявил, что профильным органам власти нужно проанализировать таможенную политику России и при необходимости скорректировать ее.

Сегодня Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность отечественного рынка.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьБизнес

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