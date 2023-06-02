Нефтесервисные компании в России нарастили выручку до рекордных 1,79 трлн рублей

В 2022 году в России выручка нефтесервисных копаний достигла 1,79 трлн рублей — это рекордный уровень как минимум с 2018 года, сообщают «Ведомости».



В прошлом году максимальный заработок получили предприятия во всех сегментах нефтесервисного рынка. Объем рынка бурения вырос на 15,6% — до 609 млрд рублей, прохода в бурении — на 8,4%, до 28,4 млн метров, количество новых скважин достигло 7 866, что превышает прошлый показатель на 6,8%.

В 2022-м увеличились и выручка гидроразрыва пласта (на 13,9%, до 90 млрд рублей) и объем рынка геолого-разведочных работ (на 13,7%, до 249 миллиардов рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте эксперты компании «Яков и партнеры» заявляли, что нефтедобыча в России к 2030 году может упасть на 20%, если отечественные компании не будут развивать собственные сервисы. Российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, однако его уязвимостью является большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и зависимость от импортного оборудования.

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Маргарита Головатенко