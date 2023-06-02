За этот май в России открыли более 2,6 тысячи вакансий для соискателей от 14 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За этот май по всей России было открыто более 2,6 тысячи вакансий, доступных для соискателей с 14 лет — это в 4,5 раза больше, чем в мае 2022 года. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какие тонкости нужно учитывать при трудоустройстве подростков.

Отметим, что по российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет, если такой соискатель уже получил общее образование или получает его, но только на свободное от учебы время и без вреда для учебы. Однако потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки.

Вакансии для подростков в Татарстане:

аниматор-экскурсовод на выставку Гарри Поттера с зарплатой в 25 тысяч рублей;

помощник кондитера — от 27 тысяч рублей;

помощник по хозяйственной части — от 25 до 46 тысяч;

помощник руководителя художественной мастерской — зарплата от 20 тысяч рублей;

контент-менеджер — от 10 до 60 тысяч;

официант — от 30 тысяч рублей;

кассир в пиццерию — от 37,2 до 50,1 тысячи рублей;

клинер-уборщик — от 29,7 до 39,6 тысячи рублей;

рекрутер — от 100 тысяч рублей;

помощник ведущего мероприятий в Дом занимательной науки и техники — от 1 тысячи за мероприятие;

оператор кол-центра — от 15 тысяч;

велокурьер/разносчик — от 72,9 до 85,1 тысячи рублей;

начинающий сборщик онлайн-заказов — от 70 до 90 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для подростков, достигших 16 лет, формальностей гораздо меньше: с ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями, но все равно с особенностями труда несовершеннолетних работников.

Рабочее время несовершеннолетних зависит от возраста:

с 14 до 15 лет — не более 24 часов в неделю и 4 часов в день;

с 15 до 16 лет — не более 24 часов в неделю и 5 часов в день;

в период учебы — не более 12 часов в неделю и 2,5 часа в день и для 14 и для 15-летних;

с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 часов в день, в период учебы не более 17,5 часа в неделю и 4 часов в день.

Юрист также обращает внимание на ряд тонкостей, которые следует учитывать как родителям, так и работодателям при трудоустройстве подростков:

работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ);

запрещено использования труда подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ);

все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр, до достижения 18-летнего возраста он должен проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ);

нельзя привлекать подростков к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22.00 до 6.00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть — ст. 268 ТК РФ);

запрещены переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ);

подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ);

ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ);

несовершеннолетнего нельзя отозвать из ежегодного отпуска (ст. 125 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии;

расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в дополнение к общему порядку допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за такого количества формальностей очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Однако соглашаться на это — большой риск: при работе без договора работодатель может попросту не оплатить его труд.

Согласно опросу, среди несовершеннолетних работников с полной или частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каждый пятый респондент.



Почти половина (49%) казанцев выступают за то, чтобы несовершеннолетним было проще устраиваться на работу. Опрошенные выразили мнение, что дети старше 14 лет уже могут выполнять рабочие обязанности, однако непростой процесс трудоустройства осложняет им такую возможность.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова