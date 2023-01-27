Казанцы высказали свое мнение об упрощенной процедуре трудоустройства несовершеннолетних

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

49% казанцев выступают за то, чтобы несовершеннолетним было проще устраиваться на работу. Опрошенные выразили мнение, что дети старше 14 лет уже могут выполнять рабочие обязанности, однако непростой процесс трудоустройства осложняет им такую возможность. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Также аналитики выяснили, что 26% респондентов данную идею не поддерживают. Представители такой позиции объяснили свою точку зрения возможностью злоупотребления детским трудом.



Исследование показало, что за упрощение трудоустройства несовершеннолетних в большей степени выступают горожане старше 45 лет — 54% респондентов. Не менее позитивно к этой идее относятся и родители подростков. 68% из них уверены, что для детского трудоустройства не обязательно разрешение органов опеки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 22% респондентов признались, что их ребенок уже имеет опыт подработки. — 14% из них рассказали, что трудоустройство их ребенка было оформлено официально (подростки работали в библиотеках, отрядах мэров и губернаторов, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах). 8% работали неофициально (расклейщиками объявлений, грузчиками, курьерами, официантами, продавцами и проч.)

В результате опроса работодателей выяснилось, что 81% из них не принимает на работу несовершеннолетних. Исключение в этом вопросе составляют лишь 2% компаний. 5% предприятий берут подростков к себе на стажировку.

24 января сообщалось, что большая доля казанских родителей хотели бы, чтобы в их компаниях появились программы профориентации детей. Исследование показало, что на сегодняшний день только 7% компаний могут внедрить программы по профориентации детей сотрудников. 49% опрошенных признались, что пока могут только мечтать о том, чтобы их компании внедрили программы такого профиля.



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Антон Гаврилов