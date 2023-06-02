Только одного из трех работающих казанцев ничего не раздражает в их начальниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В руководителях казанцев больше всего раздражает вспыльчивость и некомпетентность, а не имеет претензий к начальству — только каждый третий опрошенный. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob, проведя опрос (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Самой раздражающей привычкой начальства для казанцев является вспыльчивость — ее назвали 14% работающих, еще 9% назвали некомпетентность руководства.

По 5% горожан негативно относятся к таким привычкам руководителя, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. В руководителях также раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 4%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Лишь 2% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

И только каждого третьего горожанина ничего не раздражает в своем руководителе (35%).

Интересно, что женщины чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя, также их больше раздражает прокрастинация и недисциплинированность начальника. Мужчины же чуть чаще негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.



В Казани 37% опрошенных считают, что вышестоящее руководство должно знать обо всех допущенных ошибках. Больше половины респондентов — 51% — уверены, что поднимать такую тему следует лишь в случае существенных просчетов.



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Илина Хакимова