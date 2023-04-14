Больше трети казанцев считает, что начальству надо рассказывать о всех просчетах в работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 37% опрошенных считают, что вышестоящее руководство должно знать обо всех допущенных ошибках. Больше половины респондентов — 51% — уверены, что поднимать такую тему следует лишь в случае существенных просчетов, следует из результатов исследования SuperJob.

На практике о рабочих ошибках боссу сообщают лишь 34% казанцев. Почти половина — 47% — уведомляют только о серьезных промахах.

Исследование показало, что честнее в таких вопросах респонденты, которые в месяц зарабатывают от 80 тысяч рублей — 49%. Заявляют, что поступают таким образом всегда 39% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, проведенному год назад, 88% жителей Татарстана признались, что постоянный стресс на работе может стать причиной увольнения. Заявили, что такая проблема не заставит уйти, 12% опрошенных.



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Антон Гаврилов