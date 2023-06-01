В первом квартале 2023 года татарстанцам выдали ипотеку на 41,6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — март 2023 года в Татарстане было выдано 11,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 41,6 млрд рублей. Год назад в I квартале было выдано ипотек на 45,9 млрд рублей, рассказали в пресс-службе отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Совокупный ипотечный портфель в регионе на 1 апреля 2023 года составил 442,3 млрд рублей, увеличившись за год на 18,3%. Средневзвешенная ставка по ипотеке в марте 2023 года в Татарстане сложилась на уровне 7,91% годовых.

— Банкам по так называемой ипотеке от застройщика с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры, и по ипотеке с низким первоначальным взносом необходимо будет формировать дополнительные резервы. Эта мера направлена на поддержание финансовой стабильности и сделает структуру кредитования более здоровой, — рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане в январе и феврале было зарегистрировано более 15 тысяч ипотек, что на 11% меньше, чем годом ранее. На жилые помещения оформлено более 7 тысяч ипотек, свыше 5 тысяч — на земельные участки.

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Айрат Назипов