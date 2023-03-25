Выдача ипотеки в Татарстане сократилась на 11%

В Татарстане в январе и феврале было зарегистрировано более 15 тысяч ипотек, что на 11% меньше, чем годом ранее. На жилые помещения оформлено более 7 тысяч ипотек, свыше 5 тысяч — на земельные участки, сообщает РБК «Татарстан».

В течение двух первых месяцев года в республике было зарегистрировано порядка 177 тысяч прав на недвижимость, что на 12% превышает показатели 2022 года. На жилые помещения их количество выросло на 4% до 47 тысяч. По земельным участкам положительная динамика составила 6% — до 31 тысячи.

Сейчас в республике возводится 2,2 млн кв. м жилья. Продажи открыты на 1,8 млн кв. м. Из них не реализованы 59%, продано — 25%. Долю в 16% занимают площади, ожидающие старта продаж.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани спрос на вторичное жилье к марту 2023 года снизился на 13,8%. Предложение вторичного жилья в России выросло на 24,1% по сравнению с тем же месяцем 2022 года на фоне упавшего спроса на эту категорию недвижимости. Спрос на покупку квартир во вторичном фонде по сравнению с январем 2023-го вырос на 1,5%. Показатели спроса за год снизились на 3,7%.

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Айрат Назипов