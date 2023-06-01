Исполком Казани возьмет новый кредит на 4,5 млрд для погашения старых

Казанский исполком в третий раз с начала 2023 года пытается привлечь пять возобновляемых кредитных линий по 900 миллионов рублей каждая. Таким образом, рассчитывает взять кредит на 4,5 млрд рублей.

— Привлекаемые кредитные средства планируется направить на рефинансирование действующих кредитов от кредитных организаций и на пополнение остатков средств бюджета Казани, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.



Деньги нужны исполкому с 1 августа 2023-го по 30 декабря 2024-го. За каждую линию планируется заплатить 105,3 миллиона. То есть за предоставление кредита в 4,5 миллиарда рублей исполком заплатит 526,8 миллиона рублей.

Напомним, услуги по предоставлению денег в форме возобновляемой кредитной линии — это договор кредитования, позволяющий заемщику осуществлять муниципальные заимствования, неоднократно получать и погашать кредитные средства по мере необходимости полностью или траншами в рамках установленного лимита задолженности, погашать задолженность частично или полностью в течение срока действия контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Это не первая попытка исполкома взять кредит на 4,5 миллиарда с начала года. В конце апреля Дирекция по конкурентной политике и закупкам разместила те же пять тендеров на предоставление возобновляемой кредитной линии по 900 миллионов рублей — за каждую планировали отдать 229,5 миллиона рублей. 10 мая определение поставщика услуги было отменено.

Через 6 дней после этого исполком вновь попытался привлечь кредит, но 25 мая стало известно, что ни одной заявки на участие в аукционе подано не было. За каждую линию в 900 миллионов рублей планировалось заплатить 101,7 миллиона рублей.

По состоянию на 1 января этого года муниципальный долг Казани был сформирован только из бюджетных кредитов на 25 млрд рублей. Доходы казанского бюджета на 2023 год с учетом поправок запланированы в размере 38 млрд рублей, расходы — 42,2 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей, или 9,9% расходов. Предел долга Казани обозначен в 29,6 млрд рублей на 1 января 2024 года, расходы на его обслуживание в 2023 году — З49,3 млн рублей.

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Маргарита Головатенко