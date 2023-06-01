«Будем ли использовать, затрудняюсь ответить»: ПСО «Казань» и в суде тянет время по делу о «мавзолеях Зиганшина»

Фото: realnoevremya.ru / Карина Аброськина

Арбитражный суд Татарстана отложил на 30 июня предварительное заседание о сносе недостроенных VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум». Сегодня в зале суда представитель АО «Кварт», которому принадлежат здания, заявила о подаче разрешения на строительство гостиничного комплекса, однако прояснить дальнейшую судьбу коттеджей затруднилась. Подробнее — в материале «Реального времени».

Исполком пытался добиться ареста земли под участками — безуспешно



Напомним, иск о признании недостроев самовольными постройками и их сносе в течение трех месяцев исполком с подачи прокуратуры подал в начале мая. В качестве ответчика указано казанское АО «Камско-Волжское резинотехники «Кварт». Бенефициаром компании является Тимур Зайнутдинов, зять Равиля Зиганшина — его ПСО «Казань» начинало строить эти коттеджи более 10 лет назад, затем здания перешли к «Кварту».

В иске речь идет о восьми недостроях, расположенных на двух участках, кадастровая стоимость которых превышает 800 миллионов. Также в списке два КПП: одно расположено на участке стоимостью 270 миллионов, другое — на землях неразграниченной государственной собственности. Все объекты были возведены без разрешительной документации, о чем было объявлено сегодня на заседании суда.

Фото: realnoevremya.ru / Карина Аброськина

Кроме того, исполком требует взыскать 25 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления в законную силу и до его фактического исполнения, то есть сноса объектов.

Одновременно власти направили заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде ареста земельных участков под объектами, принадлежащими «Кварту», и запрета Управлению Росреестра по Татарстану производить с ними регистрационные действия. Однако исполком не обосновал, «каким образом наложение ареста на земельный участок может способствовать исполнению будущего судебного акта», поэтому суд отказал в аресте участков.

«Кварт» подал заявление о выдаче разрешения на строительство апартаментов спустя 10 лет после начала стройки



Сегодняшнее судебное заседание стартовало с подачи ходатайства «Кварта» об отложении предварительного судебного заседания — в связи с тем, что компания подала заявление и остальные документы о выдаче разрешения на строительство гостиничного комплекса. Причем сделано это было только накануне — 31 мая, хотя долгострои стоят на месте больше 10 лет. Отметим, что срок принятия решения — до 30 дней.

— Это непосредственно для разрешения дела по существу значимое обстоятельство. В этой связи мы просим предварительное судебное заседание максимально отложить, — заявила представитель «Кварта» Лилия Ягудина, отметив, что время нужно для подготовки правовой позиции.

Софья Мингулова, представляющая исполком, не согласилась с переносом и озвучила, помимо известных фактов, ранее неизвестные данные — часть строений, а речь идет о восьми коттеджах, выходят за границы земельного участка, который принадлежит ответчику.

Фото: realnoevremya.ru / Карина Аброськина

— В связи с этим подтверждается, что идет самовольное использование земельного участка. Согласно данным, эта площадь составляет 19 937 квадратных метров, — отметила она.

Есть и другая информация — на земельные участки «Кварта» есть градостроительные планы, но иных дальнейших действий со стороны ответчика по рассмотрению эскизного проекта, проектной документации, получению разрешительной документации не было.

Далее судья спросила, планирует ли АО «Кварт» использовать эти объекты.



— Затрудняюсь сказать, — ответила Ягудина.

В итоге Арбитражный суд Татарстана отложил судебное заседание на 30 июня.

Территория остается заброшенной по сей день

Напомним, строить объекты начали в 2012-м. В августе того же года гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин рассказывал, что VIP-апартаменты с бассейнами и кафе вдоль моста «Миллениум» строят в противовес «поселку нефтяников», возведенному на левобережье Казанки к 1000-летию столицы Татарстана. Там же должна была появиться 20-этажная гостиница, однако строительство так и не началось. Общая территория застройки определялась в 10 гектаров.

Проект фактически «наехал» и перекрыл часть пляжа «Ривьеры». Строительство не завершено до сих пор: изначально его хотели сдать к Универсиаде 2013 года, затем — к чемпионату мира по футболу — 2018.



1 / 19 Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Карина Аброськина

Однако спустя 10 с лишним лет на территории корреспонденту «Реального времени», помимо серых бетонных коробок, удалось обнаружить ржавые строительные вагончики и валявшиеся рядом конструкции. Территория по-прежнему огорожена, однако залезть внутрь не составляет труда.

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Дарья Пинегина