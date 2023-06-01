Арбитражный суд Татарстана отложил заседание о сносе недостроенных VIP-апартаментов у «Миллениума»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Арбитражный суд Татарстана отложил предварительное судебное заседание о сносе недостроев, размещенных вдоль моста «Миллениум», на 30 июня, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Представитель ответчика, АО «Камско-Волжское резинотехники «Кварт», просила отложить дело, чтобы подготовить позицию. Она затруднилась сказать, будут ли использованы эти объекты.

Представитель ответчика рассказала, что «Кварт» подал заявление, чтобы получить разрешение на строительство гостиничного комплекса.



Представитель истца, исполкома Казани, заявил, что разрешения на строительство нет, а объекты выходят за границы участков, которые принадлежат собственнику.

Власти Казани потребовали признать недостроенные коттеджи рядом с мостом «Миллениум» самовольными постройками. Дома, которые в перспективе должны были стать гостиницами, начинало строить более 10 лет назад ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, однако там так ничего и не появилось, а сами серые унылые объекты так и остались бесхозными.

С подачи прокуратуры власти города обратились в Арбитражный суд, чтобы признать недостроенные коттеджи рядом с мостом «Миллениум» самовольными постройками. В иске речь идет о восьми недостроях, расположенных на двух участках, кадастровая стоимость которых превышает 800 млн рублей. Также в списке два КПП. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Дарья Пинегина