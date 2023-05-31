За месяц автомобили в России подорожали до 7%
Автомобили, представленные на российском рынке, подорожали за месяц от 1 до 7%. Об этом информирует маркетинговое агентство НАПИ.
— По сравнению с апрелем цены выросли на 61 комплектацию. Следует отметить, что в апреле цены, по сравнению с мартом, также выросли, подорожали 60 комплектаций. Последнее снижение цен прошло в марте 2023 года, когда некоторые комплектации немного подешевели. В мае, апреле ни один автопроизводитель цены не снизил, — рассказали авторы исследования.
В лидерах роста указываются китайские внедорожники GAC GS8 и Haval Grago. С апреля по май они в среднем подорожали на 200 тысяч рублей.
Меньше всего росла в цене Lada Niva. В зависимости от комплектации машины дорожали в пределах от 15 до 30 тысяч рублей.
В начале мая сообщалось, что АвтоВАЗ повысил цены на модели Lada в среднем на 2%. Подорожали почти все машины семейства Lada Granta.
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