За месяц автомобили в России подорожали до 7%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Автомобили, представленные на российском рынке, подорожали за месяц от 1 до 7%. Об этом информирует маркетинговое агентство НАПИ.

— По сравнению с апрелем цены выросли на 61 комплектацию. Следует отметить, что в апреле цены, по сравнению с мартом, также выросли, подорожали 60 комплектаций. Последнее снижение цен прошло в марте 2023 года, когда некоторые комплектации немного подешевели. В мае, апреле ни один автопроизводитель цены не снизил, — рассказали авторы исследования.

В лидерах роста указываются китайские внедорожники GAC GS8 и Haval Grago. С апреля по май они в среднем подорожали на 200 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Меньше всего росла в цене Lada Niva. В зависимости от комплектации машины дорожали в пределах от 15 до 30 тысяч рублей.

В начале мая сообщалось, что АвтоВАЗ повысил цены на модели Lada в среднем на 2%. Подорожали почти все машины семейства Lada Granta.

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Айрат Назипов