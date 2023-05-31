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В России уровень безработицы обновил исторический минимум в третий раз за год

20:34, 31.05.2023
В России уровень безработицы обновил исторический минимум в третий раз за год
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Безработица в России в апреле 2023 года составила 3,3%. Это минимальное значение с 1991 года, следует из данных Росстата.

По состоянию на апрель, общая численность безработных в России составила 2,4 млн человек, что на 143 тысячи ниже показателя марта 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в феврале, когда безработица находилась на уровне 3,5%. До этого исторический минимум фиксировали в январе, тогда было зарегистрировано 3,6% безработных.

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Айрат Назипов
Общество

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