Безработица в России в феврале обновила исторический минимум

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале 2023 года безработица в России снизилась до 3,5% с зафиксированных в январе 3,6%, второй раз за год обновив исторический минимум, следует из данных Росстата.



Ранее минимальное значение фиксировали в ноябре 2022 года, оно удерживалось в декабре того же года. До этого в сентябре — октябре 2022 года уровень безработицы составлял 3,9%, в августе — 3,8%, в мае — июле — 3,9%, в апреле — 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%.

Общая численность безработных в России в феврале 2023 года составила 2 млн 635 тыс. человек, что на 99 тыс. ниже показателя января 2023 года.

В феврале этого года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,36% — это 7 259 безработных. В Приволжском федеральном округе (ПФО) в среднем на одну вакансию приходится 3,8 резюме, в Татарстане — 3,7 резюме.



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Маргарита Головатенко