Больше всего россиян в руководителях раздражают вспыльчивость и некомпетентность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего россиян в руководителях раздражают вспыльчивость (7%) и некомпетентность (4%). Об этом сообщает «Газета.Ru».

Также респондентам не нравятся такие привычки руководства, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины — по 3%. Также по 2% опрошенных в качестве отрицательных черт отметили бескультурье, высокомерие и безразличие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ничего в своем руководители не раздражает 31% россиян.

Самым распространенным страхом, связанным с работой, среди казанцев является увольнение — его боятся 12% респондентов. Трудоустроенные жители Казани также признались, что опасаются задержки или невыплаты зарплаты (10%). На третьем месте среди джоб-фобий — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства. Об этих страхах рассказали по 5%.

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Елизавета Пуншева