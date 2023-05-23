Самым распространенным страхом, связанным с работой, среди казанцев является увольнение

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Самым распространенным страхом, связанным с работой, среди казанцев является увольнение — его боятся 12% респондентов, следует из опроса сервиса SuperJob.

Трудоустроенные жители Казани также признались, что опасаются задержки или невыплаты зарплаты (10%). На третьем месте среди джоб-фобий — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства. Об этих страхах рассказали по 5%.

Опрошенные также боятся недооцененности, нестабильности и банкротства компании (по 2%). Еще по 1% признались в страхе переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте. Обман со стороны работодателя, нехватку квалификации, проверок контролирующих органов и прочее упоминали 14% респондентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более чем у половины — у 58% — нет опасений, связанных с работой. Большинство из них — мужчины.

Напомним, за 2022 год россияне стали меньше переживать по поводу работы. Так, увольнения боятся лишь 9% респондентов. На втором месте по опасениям, связанным с работой, находится страх невыплаты или задержки зарплаты (5% опрошенных). Еще 4% россиян боятся не оправдать ожиданий руководства, а по 2% — недооцененности, нестабильности и банкротства компании.

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Елизавета Пуншева