В Татарстане из-за разгерметизации газового баллона разрушился садовый домик
Ночью в Тукаевском районе Татарстана в СНТ «Весна-2» произошла разгерметизация газового баллона, вследствие чего разрушился садовый домик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Разгерметизация произошла без последующего горения, никто из людей не пострадал.
По прибытии пожарных установлено, что в результате разгерметизации газового баллона произошло разрушение обшитого металлосайдингом одноэтажного кирпичного садового домика с мансардой без последующего горения.
Садовый домик электрифицирован, не газифицирован. В доме никого не было. Причину произошедшего установят специалисты.
В Бугульме в январе из-за разгерметизации газового баллона в помещении пострадали два человека. Взрывной волной выбило остекление балкона в пятиэтажном доме. Горения и задымления также не было, частично повредилась двухскатная кровля гаража на площади 25 кв. м и остекление балконных рам четырех квартир со второго по пятый этажи.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым