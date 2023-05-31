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В Татарстане из-за разгерметизации газового баллона разрушился садовый домик

07:53, 31.05.2023
В Татарстане из-за разгерметизации газового баллона разрушился садовый домик
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Ночью в Тукаевском районе Татарстана в СНТ «Весна-2» произошла разгерметизация газового баллона, вследствие чего разрушился садовый домик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Разгерметизация произошла без последующего горения, никто из людей не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

По прибытии пожарных установлено, что в результате разгерметизации газового баллона произошло разрушение обшитого металлосайдингом одноэтажного кирпичного садового домика с мансардой без последующего горения.

Садовый домик электрифицирован, не газифицирован. В доме никого не было. Причину произошедшего установят специалисты.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Бугульме в январе из-за разгерметизации газового баллона в помещении пострадали два человека. Взрывной волной выбило остекление балкона в пятиэтажном доме. Горения и задымления также не было, частично повредилась двухскатная кровля гаража на площади 25 кв. м и остекление балконных рам четырех квартир со второго по пятый этажи.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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