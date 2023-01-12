В Бугульме два человека пострадали из-за разгерметизации газового баллона

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Бугульме из-за разгерметизации газового баллона в помещении пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



В 14.21 12 января поступило сообщение о том, что взрывной волной выбило остекление балкона в пятиэтажном доме по улице Нефтяников, 42. К месту вызова направили подразделения и оперативную группу Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшее на место пожарное подразделение установило, что в 100 метрах от жилого многоквартирного дома в частном отдельно стоящем гараже 6х6 м произошла разгерметизация газового баллона во время демонтажа газового оборудования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Горения и задымления не было, частично повредилась двухскатная кровля гаража на площади 25 кв. м и остекление балконных рам четырех квартир со второго по пятый этажи.

Двух пострадавших доставили в ЦРБ Бугульмы. Причина происшествия устанавливается.

В ночь с 10 на 11 января в Казани на Оренбургском проезде произошел пожар в одном из частных домов. В результате происшествия пострадали два человека — 71-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их с ожогами II степени госпитализировали в РКБ. Спасатели потушили возгорание на площади 70 квадратных метров.

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Маргарита Головатенко