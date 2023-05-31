Только половина компаний Поволжья регулярно проводит учения по пожарной безопасности

Учения по пожарной безопасности на рабочих местах, по словам самих работников, проводятся только в половине компаний Приволжского федерального округа, об этом узнали эксперты сервиса по поиску работы hh.ru и компании «ROCKWOOL Россия».

Так, регулярные учения по пожарной безопасности проводятся только в 51% компаний Поволжья.

Еще в 35% организаций ничего подобного нет (либо сотрудник не в курсе), а 14% затруднились ответить. Для сравнения: в среднем по России учения на работе регулярно проходят 52% опрошенных, а 34% говорят, что таких учений в компании нет.

Чаще всего участие в таких учениях принимает высший и средний менеджмент (71% как минимум в курсе, что учения по пожарной безопасности проводятся), юристы (65%), а также работники транспортно-логистической сферы (62%).

А вот реже всего участие принимают работники розничной торговли (сразу 51% сообщили, что у них в компании ничего подобного нет), а также менеджеры по продажам (41%), финансисты и бухгалтеры (40%).

Отметим, что большинство (75%) жителей ПФО следят за своими электроприборами, чтобы защитить свой дом от пожаров и снизить их вред. Еще 69% воздерживаются от курения в постели, а 64% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны.

Также 54% жителей Поволжья стараются не включать одновременно электроприборы с высоким энергопотреблением, 50% установили предохранители от короткого замыкания в проводке, 38% не пользуются свечами и зажигалками в помещении, 29% знают, где находится ближайший огнетушитель.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резно

Однако только 25% опрошенных используют дома негорючие материалы и лишь у 24% дома есть датчик дыма.

Всего лишь 3% отметили, что никак не защищают свой дом от пожаров.

Интересно, что женщины значительно чаще мужчин следят за электроприборами (81% против 73%), а вот мужчины активнее используют защиту от короткого замыкания (55% против 38%).

Только за первые сутки 2023 года в России произошло 955 пожаров. Многие из них случились из-за банального несоблюдения техники пожарной безопасности или отсутствия нужных средств, используемых при ликвидации огня. О том, какие новые технологии пожарной безопасности и охраны сегодня в тренде, как происходит импортозамещение западных технологий и с какими проблемами в этой сфере производителям пришлось столкнуться из-за антироссийских санкций, рассказал генеральный директор компании «ФЛАМАКС» Фиргат Зиганшин в прямом эфире «Реальное время Live».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова