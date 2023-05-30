В России могут создать альтернативу Олимпийским играм

Россия вместе с дружественными странами создаст альтернативные соревнования. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

— Сейчас дети занимаются спортом больше, чем до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры. Мы будем делать альтернативные соревнования и выступать на них с дружественными странами, — цитирует ее «РИА Новости».

Фото: vk.com/rgymrussia (архив)

На прошлой неделе стало известно, что Россия начинает подготовку к Играм стран БРИКС и прекращает подготовку к Европейским играм в Польше. Спортивная редакция «Реального времени» проанализировала нынешнее состояние российского спорта на международной арене.



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Айрат Назипов