Россия готовится к Играм БРИКС, пока ее спортсменов готовят к «закланию»

Тяжелоатлетам предъявили практически невыполнимые требования

Россия начинает подготовку к Играм стран БРИКС и прекращает подготовку к Европейским играм в Польше. Эти сообщения в новостных лентах разделяет менее суток, и они подтолкнули корреспондента спортивной редакции «Реального времени» Джаудата Абдуллина оценить нынешнее состояние российского спорта на международной арене.

БРИКС, все те же, плюс Иран?

Президент России Владимир Путин написал поручение кабинету министров о предложениях по организации и проведению в следующем году спортивных игр БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), инициативу о проведении которых ранее высказывал министр спорта страны Олег Матыцин. К этому времени членство в организации может быть увеличено, поскольку ранее желание о вхождении обозначили Аргентина и Иран.

Даже с учетом того, что следующий год олимпийский, при прочих условиях, мы можем получить турнир самого высокого уровня, с одной стороны, и возможность побороться с прочими крупными турнирами, не входящими в орбиту МОК и континентальных федераций. Есть же Игры британского содружества, Средиземноморские игры, Игры Исламской солидарности, и так далее. И даже на самых крупнейших и важнейших, как Комонуэлс Геймс, где собираются страны, бывшие колонии Великобритании, есть виды спорта с очень низким уровнем соревнующихся спортсменов: борьба, дзюдо, настольный теннис, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Игры БРИКС могут составить им конкуренцию в данных дисциплинах.

Первым делом нужен, конечно же, Китай. Увы, эта страна пока что «поставила на паузу» наше сотрудничество в развитии женского гандбола, и местная команда «Феникс» покинула число участников открытого чемпионата России. Китайская дипломатия, как и китайские предупреждения, весьма сложны для расшифровки, поэтому уловить суть отказа мы пока не можем. Либо Китаю действительно нужно больше времени для того, чтобы подготовиться к отбору на Олимпиаду, либо «Раша, гудбай». В том же хоккее, например, наше сотрудничество пока идет по типу зебры, в мужском хоккее через пень-колоду, зато в женском «Куньлунь ред стар» выиграла регулярный чемпионат страны и почему-то в августе будет стартовать во втором дивизионе женского чемпионата мира.

После Китая, второе место по числу легионеров в чемпионатах России имеет Бразилия (за счет футбола и мини-футбола), на третьем идет ЮАР, во многом формирующая составы регбийных команд. И они этой частью сотрудничества вполне довольны, поэтому хотелось бы видеть на Играх БРИКС часть сильнейших спортсменов этих стран. В частности в плавании и, конечное же, в игровых командных видах спорта, где Россия и Беларусь за последний год срослись как сиамские близнецы.

Увы, эта страна пока что «поставила на паузу» наше сотрудничество в развитии женского гандбола, и местная команда «Феникс» покинула число участников открытого чемпионата России. Фото: ФГР

Польша сняла вопросы. Штанга их добавила

Решение Европейского олимпийского комитета (ЕОК) об отстранении российских спортсменов от третьих Европейских игр в Польше можно только приветствовать. Для понимания: в прошлом году в чемпионате этой страны по хоккею с шайбой играли 46 россиян. Сейчас ни одного.

Мы сейчас для Польши один коллективный волейболист Алексей Спиридонов, что не исключало эксцессов на спортивных соревнованиях, со сложно оцененным статусом. Там запланированы квалификационные старты, на которых можно будет отобраться на Олимпиаду, куда россияне, скорее всего, не поедут. И ради чего рисковать спортсменами?

Загадочно выглядит решение о возвращение в международную соревновательную среду российских тяжелоатлетов. Наши штангисты были исключены из числа участников Олимпиад 2016 и 2020 годов, пропустили сезоны 2018, 2022 и 2023 годов. Да, уже прошел чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который мы пропустили, но сейчас, получается, имеем шанс подготовиться к чемпионату мира, который намечен на сентябрь в Саудовской Аравии. Если примем ряд требований международной федерации тяжелой атлетики, как то: «ношение серой формы без российской символики, подписание декларации, в которой спортсмены должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, которые оказывают поддержку в проведении СВО, и должны подтвердить, что никогда ранее не высказывались в её поддержку». Удивительно, что нет пункта: «одеть цак, делать «ку» три раза и радоваться». Возможно, для понимания нынешней политики некоторых государств и международных организаций, фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза» необходимо показывать в российских школах в обязательном порядке.

Женский баскетбол, как предвестник будущих перемен в мужском чемпионате

Как россияне ушли из чемпионата Польши, так и в Россию поехали южноафриканцы: из 82 легионеров в чемпионате страны по регби, 56 представляют ЮАР. И это тоже в рамках нынешних трендов, набирающих силу.

Сейчас у нас много американских легионеров в баскетболе, хотя стало существенно меньше. Но будущее мужского российского баскетбола можно угадать в настоящем женского российского баскетбола. Там в прошлом году в женской Премьер-лиге было задействовано 22 североамериканки, семеро девушек из недружественных стран Европы и одна из Австралии. При этом Эпифани Принс имела еще и российский паспорт, Вандерслут и Куигли — венгерский. И все они уехали из России на фоне начала СВО и задержания американской баскетболистки Бритни Грайнер. Сейчас на все 12 команд Премьер-лиги изначально были заявлены одна канадка и пять американок, две из которых уехали досрочно, причем это было до оглашения приговора Грайнер. Остались в России Александрия Бэнтли с паспортом Беларуси, канадка Саиша Грант-Аллен, которая уже три сезона в России, где поменяла три города: Красноярск, Самару, сейчас в Сыктывкаре, и Юник Томпсон, переехавшая из Подмосковья в Оренбург. То есть возможно, им просто нравится в России, а в отношении плюс-сайз красотки с кукольным лицом Юник Томпсон можно заметить объективно лишний вес, что снижает ее шансы на контракт с любой европейской командой. Иными словами, в прошлом сезоне играли 30, сейчас остались три девушки из стран, чье руководство начинает и заканчивает свой рабочий день с проклятий в адрес России.



Фото: basket.ugmk.com/CC BY-SA 4.0

После «дела Грайнер» к нам вряд ли кто приедет

Между тем события вокруг Грайнер не могут не повлиять на умы «звездно-полосатых» любого пола. Понятно, что после таких рассуждений, могут заныть о падении уровня клубного чемпионата России, хотя баскетбол с точностью до наоборот демонстрирует ту пропасть, куда свалилась наша сборная, после того, как клубы перешли на комплектование американцами. Последние медали мы завоевали на Олимпиаде 2012, где бронзы удостоилась мужская сборная страны. У женщин последние медали — это золото чемпионата Европы 2011 года. После чего, ни разу не удавалось попасть даже в четверку лучших. Для сравнения, скромная Беларусь, где чемпионат страны национально ориентирован, завоевала бронзу в 2007-м, попадала в квартет сильнейших в 2009-, 2015-, 2021-м годах, и была четвертой на ЧМ-2010. Сейчас в чемпионате России девять игроков этой сборной — натурализованная Бэнтли, плюс Адащик, Гаспер, Горбачева, Дашкевич, Мосько, Попова, Шевченко, Якубович. До третьего места на ЧЕ дважды добиралась Бельгия, у которой до недавнего времени здесь играли Абделькадер, Ванло, Воутерс, Линскенс, Миссеман. До этого за счет выступлений в мощном российском чемпионате выросли сборные Испании, Франции.



С учетом того, что в женском баскетболе есть WNBA, женская НБА, которая позволяет девушкам удлинять игровой сезон еще и на лето, официально выступая в один год за две команды, зачастую забавно было наблюдать, как легионерки российских клубов «кучкуются» за океаном. Особенно, это было заметно по «Чикаго Скай», где играли американки Джамирра Фолкнер (с российским паспортом), Кортни Вандерслут и Александрия Куигли (обе с венгерским), Кэндис Паркер и бельгийка Эмма Миссеман, которые на зимний период собирались вместе уже в Екатеринбурге, в составе местного УГМК. В результате клубные музеи пополнялись различными трофеями, пока мужская и женские сборные «обтекали» на международных соревнованиях, не в силах набрать по 12 человек, имеющих игровую практику.

Возвращаясь к делу Грайнер, вспомним, что до Виктора Бута, Россия вернула на родину депутата Марию Бутину, летчика Константина Ярошенко. «Обменный фонд» Ярошенко — бывший морпех Тревор Рид сидел в России 3 года, в потенциальном обмене на Бута фигурировал другой экс-морпех — Пол Уилан, на что российская сторона пойти не могла, но тут подвернулась Грайнер, и дело прошло как по маслу. Сопоставив эти факты, любой гражданин Америки и Канады трижды подумает о том, чтобы согласиться на переезд в Россию, куда можно приехать за деньгами, а уехать по обмену. С другой стороны, наивно будет делать на ставку иностранцев, которые могут уехать из России в момент очередной конфронтации и эскалации, характеризующих нынешние дни.

Джаудат Абдуллин