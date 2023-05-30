Россия закроет два отделения финского консульства

Россия уведомила посла Финляндии в Москве Атти Хелантеря об отзыве с 1 июля согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства Финляндии в Санкт- Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. С этой же даты Россия закрывает канцелярию посольства страны в городе Лаппеенранта.

— Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений. По инициативе финской стороны свернут двусторонний политдиалог, разрушено многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов, плотного приграничного взаимодействия, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение, — говорится в сообщении МИДа.

Также было указано, что власти Финляндии не способны пресечь провокационные выходки, которые угрожают сотрудникам российских загранучреждений и компаний на своей территории. Еще в министерстве напомнили о вхождении Финляндии в блок НАТО.

Фото: flickr.com

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го. 31 марта парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

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Айрат Назипов