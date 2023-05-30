«Татэнерго» потратит на капремонт тепловых сетей на улице Белинского в Казани 47 млн рублей

АО «Татэнерго» потратит 47,5 млн рублей на разработку документации и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей по улице Белинского в Казани с последующим восстановлением поврежденных в ходе работ дорог, тротуаров и элементов благоустройства.

Как выяснило «Реальное время», заказчик должен выполнить работу в два этапа. На первом этапе он должен разработать документацию и согласовать ее с заказчиком до 17 июля. А уже до 25 сентября он должен закончить ремонтные работы.

В частности, подрядчик обязуется заменить дефектные опорные металлоконструкции, трубопроводы, выполнить работы по возведению тепловой камеры и так далее.

Фото: скриншот проектной документации

В марте «Реальное время» писало о планах «Татэнерго» потратить полмиллиарда рублей на ремонт казанских тепловых сетей. Все объекты необходимо было реконструировать в разных частях города.

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Айрат Назипов