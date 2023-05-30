Дело банды «Тукаевские»: суд Татарстана разрешил обвиняемому участвовать в процессе по связи с СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Верховный суд Татарстана вызывали скорую помощь — в обеденный перерыв у подсудимого по делу банды «Тукаевские» Альберта Казакова подскочило давление. После перерыва его адвокат повторно заявила ходатайство о его участии в процессе без вывоза из СИЗО, по видеоконференцсвязи, передает журналист «Реального времени».



В зал суда арестованного Казакова завозят на коляске. У стеклянного аквариума он с трудом встает и заходит внутрь. После чего конвоиры под углом заносят через проем и коляску, и обвиняемый вновь садится. По данным защиты, у этого фигуранта — серьезные проблемы со здоровьем, затронута опорно-двигательная система и ноги. Незадолго до старта процесса в Верховном суде он проходил лечение в тюремном стационаре.

Насколько тяжело дается заключенному перевозка в автозаке на заседание суда, сам он не говорит. Однако его защитник Резида Сулейманова еще на первых заседаниях заявляла ходатайство о возможности обеспечения явки Казакова в режиме онлайн, из камеры СИЗО. По существу это ходатайство рассмотрели лишь сегодня.

Все обвиняемые и адвокаты были за. Гособвинители — против. «Мы не видим препятствий для его участия в судебном заседании. Настаиваем на его присутствии. В случае необходимости может быть вызвана скорая помощь», — выступила прокурор Элина Ильясова.

Председательствующий по делу судья Айрат Ибатуллин постановил — ходатайство удовлетворить частично: проводить заседания с участием Казакова по видеоконференцсвязи (ВКС), когда эти линии связи с СИЗО не сильно загружены. «Во вторник и пятницу — апелляционные дни, в другие дни суд считает возможным проводить заседания с использованием ВКС», — объяснил он. Впрочем, тут же услышал от секретаря судебного заседания, что в понедельник и четверг линии ВКС самого суда используются для связи с Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции. «Ну, по мере возможности», — озвучил решение судья Ибатуллин.

А прокурор Ильясова уточнила у Казакова — в состоянии ли он на данный момент участвовать в заседании. Тот не смог встать и подойти для ответа к микрофону, сказал громко с лавки: «Постараюсь сегодняшний день продержаться как-то...»

После часового допроса одной из потерпевших по делу заседание пришлось прервать ввиду эвакуации здания.

Напомним, под стражей по делу банды «Тукаевские» находятся шесть человек, еще один — под домашним арестом. С обвинением в убийствах двух и более лиц, покушении, похищении человека, незаконном обороте оружия и боеприпасов и участии в банде они не согласны.

По версии СК и прокуратуры, в 1992—1993 годах внутри организованной преступной группы «Тукаевские» (далее — ОПГ) образовалась одноименная банда, а в январе 1993 года 53-летний лидер ОПГ приказал трем активным участникам банды убить предпринимателя Раиса Садыкова, который захотел выйти из-под криминального влияния. Киллеры подкараулили жертву у лифта в подъезде дома на улице Маршала Чуйкова и застрелили одиночным из обреза охотничьего ружья. И это лишь первый эпизод резонансного дела. Руководителем ОПГ в указанный период силовики считают Геннадия Кирилова. Последний одновременно является фигурантом уголовного дела МВД о преступлениях ОПС «Тукаевские».